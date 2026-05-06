Un giovane di 18 anni, in gita scolastica, è caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro. È stato soccorso dai sanitari e trasportato in gravi condizioni in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire l’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La dinamica esatta resta ancora da accertare.

Uno studente di 18 anni è precipitato dal balcone dell’hotel in cui alloggiava con i compagni di classe a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. È successo il 3 maggio durante una gita scolastica della quinta liceo scientifico del Galileo Galilei-Marie Curie, scuola frequentata dal giovane di Monopoli (Bari). Dopo la caduta dal secondo piano, come riporta il Corriere dalla Sera, il 18enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, dove è tuttora ricoverato: le sue condizioni sono estremamente gravi. Descritto come uno studente serio e brillante, secondo le prime ricostruzioni il giovane è tornato nella sua stanza da solo dopo cena.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cade dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro: grave uno studente pugliese in gita scolastica

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Studente precipita da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre è in gita scolastica: è molto grave x.com