Boceda progetto da 2,5 milioni Prevista una nuova struttura per potenziare l’impianto

In Lunigiana, l’Unione dei Comuni ha annunciato l’apertura di due nuove strutture per la raccolta e il conferimento dei rifiuti, che si aggiungono all’impianto di Pontremoli entrato in funzione il 2 marzo. Le nuove strutture saranno situate a Pallerone di Aulla e nel territorio di Fivizzano, con un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro.

Si amplia la rete dei centri di raccolta e conferimento rifiuti in Lunigiana. Dopo l'apertura del nuovo impianto di Pontremoli, entrato in funzione il 2 marzo nell'area di Novoleto, l'Unione dei Comuni conferma l'avvio di due ulteriori strutture: a Pallerone di Aulla e sul territorio di Fivizzano. I nuovi impianti andranno ad affiancare il centro storico di Boceda a Mulazzo, operativo da molti anni. Proprio su Boceda si concentrano le principali novità. Non lontano dall'attuale centro intercomunale sorgerà infatti una nuova struttura destinata a sostituire quella oggi ospitata nell'area di proprietà di 'Manutencoop', per la quale la società pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti paga un affitto annuo di 60mila euro.