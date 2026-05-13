Stroncate dalla ricina Pista familiare al centro

Le indagini sul caso di Pietracatella si concentrano su chat in cui si discute di ricina, una sostanza altamente tossica, e sui sospetti riguardanti i familiari delle persone coinvolte. La procura sta analizzando conversazioni digitali e approfondisce i legami tra le persone vicine alle vittime. Finora, nessuna persona è stata formalmente accusata, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i dettagli della vicenda.

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Tra chat sulla ricina e nuovi sospetti sui familiari l’inchiesta sul giallo di Pietracatella, centro di mille abitanti in provincia di Campobasso, non si ferma: anche ieri nuovi interrogatori in Questura a Campobasso, ma la novità più rilevante riguarda la " pista familiare " che al momento è quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi (foto), mamma e figlia morte subito dopo Natale avvelenate con la ricina. Secondo fonti investigative delle quattro-cinque persone che sono sospettate, due in questo momento sono particolarmente attenzionate. Non a caso in questi giorni la polizia ha interrogato soprattutto parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stroncate dalla ricina . Pista familiare al centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Campobasso, madre e figlia uccise dalla ricina: al vaglio le contraddizioni della cerchia familiareA Campobasso restano concentrate su quattro persone, tutte appartenenti alla stessa cerchia familiare, le attenzioni degli investigatori che indagano... Leggi anche: Campobasso, morte avvelenate con la ricina: privilegiata la pista familiare Si parla di: Stroncate dalla ricina . Pista familiare al centro; Avvelenate con la ricina, il legale di famiglia rompe il silenzio. La notizia che cambia tutto. Madre e figlia morte avvelenate da ricina, privilegiata pista familiare: due i sospettatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Madre e figlia morte avvelenate da ricina, privilegiata pista familiare: due i sospettati ... tg24.sky.it