Campobasso morte avvelenate con la ricina | privilegiata la pista familiare

Da tgcom24.mediaset.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso proseguono le indagini sulla morte di una persona avvelenata con la ricina. Gli inquirenti stanno esaminando principalmente i membri delle famiglie Di Vita e Di Ielsi, coinvolgendo anche altre persone nelle audizioni. Le autorità hanno concentrato le indagini sulla possibile connessione tra i familiari e il decesso, senza escludere altre ipotesi al momento. La scena resta sotto stretta osservazione mentre si attendono sviluppi nelle indagini.

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Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della Squadra Mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie Di Vita e Di Ielsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.,, Si incrociano le dichiarazioni rese dai testimoni e in diversi casi sarebbero emerse contraddizioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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