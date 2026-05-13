Stretto di Messina il magico volo dei rapaci | 57 mila migratori censiti nel 43° campo internazionale

Ogni primavera, sopra lo Stretto di Messina, si ripete un evento che coinvolge migliaia di uccelli in migrazione. Nel 43° campo internazionale sono stati censiti circa 57 mila rapaci che attraversano questa zona. Questo passaggio rappresenta un momento di grande attività per gli appassionati e i ricercatori che monitorano il movimento di queste specie lungo la rotta migratoria. L’evento si svolge sotto gli occhi di chi osserva, senza interferenze nel loro percorso naturale.

C’è un momento, ogni primavera, in cui il cielo sopra lo Stretto di Messina smette di essere soltanto orizzonte e diventa una via di passaggio viva, pulsante, attraversata da migliaia di ali. Rapaci e cicogne disegnano corridoi invisibili tra Africa ed Europa, seguendo una rotta che la scienza ha.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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