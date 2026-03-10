Nel Parco del Beigua torna il Biancone Day | osservazione collettiva della migrazione dei rapaci

Nel Parco del Beigua si svolge il Biancone Day, un appuntamento che prevede due giornate dedicate all'osservazione collettiva della migrazione primaverile dei rapaci diurni. Durante l'evento, vengono monitorati vari uccelli, tra cui l'Aquila dei serpenti, i Nibbi e i Falchi. L'iniziativa coinvolge appassionati e esperti che si riuniscono per osservare e studiare questi volatili in movimento.

Il primo appuntamento è sabato 14 marzo con un'escursione che dal centro di Varazze porterà al Santuario della Madonna della Guardia, sul Monte Grosso: da questa posizione panoramica affacciata sul mare sarà possibile osservare il passaggio dei Bianconi e di altri veleggiatori che sfruttano le correnti ascensionali per la loro traversata.L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà la giornata intera con pranzo al sacco. L'iniziativa, finanziata dal Comune di Varazze, è a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12. Consigliati i binocoli. E domenica scocca finalmente l'ora del Biancone Day, un evento che da anni richiama tantissimi birdwatcher per una giornata di osservazione collettiva della migrazione dei rapaci. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

