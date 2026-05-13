Hormuz l’Italia avvicina due cacciamine allo Stretto Tajani e Crosetto | Ma non chiediamo una nuova missione militare
L’Italia ha deciso di avvicinare due cacciamine allo Stretto di Hormuz, ma senza pianificare una nuova missione militare. I ministri degli Esteri e della Difesa hanno chiarito che, al momento, non ci sarà un coinvolgimento diretto delle forze italiane, a meno che non ci siano condizioni di stabilità e un’autorizzazione parlamentare. La decisione arriva in un contesto di tensione nella regione e di attenzione internazionale sulla questione militare.
Nessuna nuova missione militare italiana nello Stretto di Hormuz. Non ora, non senza una «tregua vera» e non senza il voto del Parlamento. Antonio Tajani e Guido Crosetto davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato provano a tenere insieme i due piani della strategia del governo per fronteggiare la crisi internazionale: da un lato la rassicurazione alle Camere, dall’altro la necessità di prepararsi a un possibile intervento internazionale per ripristinare la libertà di navigazione in uno degli snodi più delicati del commercio mondiale. «Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo», chiarisce subito il ministro degli Esteri.🔗 Leggi su Open.online
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