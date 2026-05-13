Hormuz l’Italia avvicina due cacciamine allo Stretto Tajani e Crosetto | Ma non chiediamo una nuova missione militare

L’Italia ha deciso di avvicinare due cacciamine allo Stretto di Hormuz, ma senza pianificare una nuova missione militare. I ministri degli Esteri e della Difesa hanno chiarito che, al momento, non ci sarà un coinvolgimento diretto delle forze italiane, a meno che non ci siano condizioni di stabilità e un’autorizzazione parlamentare. La decisione arriva in un contesto di tensione nella regione e di attenzione internazionale sulla questione militare.

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