Nella vicenda della strage di Erba emergono nuovi elementi che potrebbero influenzare il corso del procedimento. Due testimoni mai ascoltati prima hanno fornito dichiarazioni che contrastano con le prove precedenti. Inoltre, si discute sulla possibilità che Rosa e Olindo possano ottenere una revisione del processo. Al momento, non sono state prese decisioni definitive, ma si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

La strage di Erba verso una nuova possibilità di revisione? È una prospettiva eventuale, rispetto a una rilettura di un dato già esistente e l’intervento di due nuovi testimoni mai sentiti. Se ne parlerà nella puntata di domani, 14 maggio 2026, a Le Iene, in onda alle 21.15 su Italia 1 con un servizio di Max Andreetta e Francesco Priano con la collaborazione di Edoardo Montolli. Ma di cosa si tratta? Il primo elemento è nei consumi della lavatrice di Rosa Bazzi, che avrebbe registrato un picco di consumi alle 21.45 e che potrebbe offrire un alibi alla coppia condannata all’ergastolo per l’omicidio, avvenuto alle 20 dell’11 dicembre 2006, di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strage di Erba: nuovi testimoni e un indizio contrastante. Rosa e Olindo possono ottenere la revisione?

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