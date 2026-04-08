Le indagini sulla strage di Erba si riaccendono grazie a nuove testimonianze e prove emerse di recente. Due investigatori hanno raccolto elementi che sembrano mettere in discussione l'alibi di Rosa e Olindo, i due imputati già condannati in passato. Questi sviluppi portano a un riesame del caso, che aveva visto già una sentenza definitiva. Le nuove evidenze vengono ora valutate dagli inquirenti per capire se ci siano elementi sufficienti a riaprire il procedimento.

Il caso della strage di Erba torna al centro del dibattito pubblico a causa di nuove testimonianze e prove raccolte da Max Andreetta e Francesco Priano, che mettono in discussione le conclusioni giudiziarie precedenti. Le rivelazioni suggeriscono l’esistenza di elementi inediti capaci di modificare la percezione dei fatti accaduti in via Diaz a Brescia, dove quattro persone, tra cui un bambino, persero la vita. L’innesco di questa nuova fase è la denuncia mossa da Cuno Tarfusser, ex sostituto Pg di Milano. Il magistrato ha accusato apertamente la Cassazione e la Corte d’Appello di Brescia di aver respinto la domanda di revisione del processo basandosi su falsità materiali e ideologiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di Erba: nuove prove scardinano l’alibi di Rosa e Olindo

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Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1, la strage di Elba: Colpevoli davvero?Le nuove testimonianze raccolte dall'inviato del programma di Davide Parenti ridisegnano la timeline della strage: Olindo e Rosa sarebbero stati in via Diaz in un orario incompatibile con l'accusa. movieplayer.it

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