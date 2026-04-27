Domenica 3 maggio si terrà a Milano la tradizionale Stramilano, una delle manifestazioni sportive più attese della stagione. Per l’occasione, alcune strade saranno chiuse al traffico e potrebbero esserci modifiche alla viabilità dei mezzi pubblici. L’evento coinvolge numerosi partecipanti e si svolge lungo percorsi prestabiliti, con la presenza di punti di ristoro e di assistenza lungo il percorso.

Domenica 3 maggio torna a Milano la storica Stramilano, uno degli appuntamenti sportivi più attesi della primavera cittadina. Migliaia di runner, famiglie e appassionati invaderanno le strade del centro per una giornata dedicata allo sport e alla socialità. Come ogni anno, la manifestazione comporterà modifiche alla viabilità, deviazioni del trasporto pubblico e chiusure temporanee al traffico in numerose zone della città. Tre percorsi per tutte le gambe. La manifestazione prevede tre differenti gare, pensate per pubblici diversi. La più impegnativa è la mezza maratona competitiva da 21,097 chilometri, con partenza e arrivo in Piazza Castello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stramilano 2026: percorsi, strade chiuse e mezzi pubblici domenica 3 maggio

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