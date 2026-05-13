Strade blindate per il passaggio del Giro d’Italia | come cambia la viabilità
Domenica 17 maggio, la nona tappa del Giro d'Italia, da Cervia al Corno alle Scale, attraverserà la città. Per l'occasione, le strade lungo il percorso saranno chiuse al traffico e sorvegliate da forze dell'ordine. La viabilità subirà modifiche temporanee per consentire il passaggio della carovana ciclistica e garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori. La circolazione sarà sospesa o deviata in alcune zone durante il passaggio della corsa.
Domenica 17 maggio la città sarà interessata dal passaggio della nona tappa del 109° Giro d'Italia, "Cervia - Corno alle Scale". Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti di traffico.I provvedimenti sono stati concordati nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Dio, odio questo albero (solo la parte a terra però) reddit
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