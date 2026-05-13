Strada Senatellese nei finanziamenti
Lunedì 11 maggio si è svolto a Novafeltria un incontro tra rappresentanti istituzionali e soggetti coinvolti nei finanziamenti per la strada Senatellese. Durante l'incontro sono stati discussi i punti relativi alle risorse messe a disposizione e alle modalità di utilizzo delle stesse. Alla riunione hanno partecipato diverse autorità locali e tecnici incaricati di seguire l’iter dei progetti. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati nei piani di intervento.
Lunedì, 11 maggio, si è svolto, a Novafeltria, un importante incontro istituzionale tra alcuni sindaci e amministratori locali e il Commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, alla presenza anche dell’onorevole Alice Buonguerrieri, la senatrice Domenica Spinelli e il consigliere regionale Nicola Marcello. "L’incontro ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle principali criticità del processo di ricostruzione post alluvione – sottolinea FdI di Forlì –. Unitamente all’on. Buonguerrieri, abbiamo, tra le altre opere, evidenziato nuovamente al Commissario l’importanza strategica della strada Senatellese, compromessa dall’evento franoso riconducibile all’alluvione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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