Nel 2026 il settore dell’accumulo energetico a lunga durata attraversa un momento difficile, con un calo del 72% nei finanziamenti rispetto all’anno precedente. Dopo un’esplosione dell’800% nel 2024, il settore si trova a fare i conti con una riduzione significativa delle risorse disponibili. Questa flessione evidenzia un cambiamento netto rispetto ai periodi di forte crescita registrati negli ultimi due anni.

Il settore dell’accumulo energetico a lunga durata si trova in una fase critica nel 2026, dopo aver registrato un boom del 800% nel 2024. Nonostante i 15 GWh installati globalmente l’anno scorso, gli investimenti sono crollati del 30% e la crescita si è quasi fermata. Le tecnologie alternative alle batterie al litio faticano a trovare modelli di business redditizi a causa di tassi di interesse elevati e della concorrenza dei data center per l’intelligenza artificiale. La Cina domina il mercato con il 93% delle installazioni cumulative, mentre mercati come Regno Unito e Italia mostrano maggiore certezza nei ricavi. L’impatto finanziario della stretta sugli investimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi LDES: crollo del 72% nei finanziamenti e il dominio

