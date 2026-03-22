arrivano i fondi per la senatellese

Novità positive per la strada provinciale "Senatellese". Lo annuncia Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, nel solco del percorso avviato a seguito dell’incontro con la Struttura commissariale e con i sindaci di Casteldelci e Verghereto, incontro avvenuto a fine gennaio scorso. "Prosegue il lavoro avviato sulla ‘Senatellese’ e arrivano segnali concreti nella direzione che avevamo chiesto, nell’interesse delle comunità coinvolte. La struttura commissariale sta lavorando all’individuazione dei criteri di finanziamento delle nuove opere da sostenere con le ulteriori ingenti risorse appostate dal Governo Meloni, pari a circa 500 milioni di euro, che si aggiungono agli oltre 100 milioni già resi disponibili dalle rimodulazioni delle risorse assegnate in precedenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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