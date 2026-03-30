Lavoro a Bergamo | l’occupazione cresce ma meno degli ultimi tre anni

Secondo il Rapporto annuale 2025 dell’Osservatorio del Lavoro della Provincia di Bergamo, l’occupazione nella zona di Bergamo è aumentata, ma l’incremento è più contenuto rispetto agli ultimi tre anni. La crescita del mercato del lavoro si riflette in dati ufficiali che mostrano una variazione positiva, anche se meno intensa rispetto ai periodi precedenti.

In Bergamasca cresce l’occupazione, ma l’incremento è inferiore rispetto al triennio precedente. È quanto si evince consultando il Rapporto annuale 2025 dell’Osservatorio del Lavoro della Provincia di Bergamo. Nel documento viene rilevato che “nel 2025, il mercato del lavoro dipendente in provincia di Bergamo continua ad espandersi, ma con un evidente rallentamento del ciclo occupazionale. Il saldo tra assunzioni e cessazioni si attesta a +4.580 posizioni, un risultato positivo ma sensibilmente inferiore a quello del 2024 e dei due anni precedenti, quando la crescita superava stabilmente le 6.000 posizioni. Rapportato allo stock dei dipendenti privati extra-agricoli a inizio 2025 – secondo i dati stimati da Inps – il saldo a Bergamo equivale ad una variazione del +1,3%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lavoro, cresce l’occupazione under 35 ma non la qualità: un giovane su tre è precario

L’occupazione cresce. Ma in tre anni di gioverno MeloniL'occupazione in Italia registra una crescita che, però, presenta una distribuzione anomala: nei primi tre anni del governo Meloni, l'aumento dei...

Tutto quello che riguarda Lavoro a Bergamo l'occupazione cresce...

Temi più discussi: Lavoro, 165 opportunità attive nei Centri per l’impiego di Bergamo; Job Day dell'Alto Sebino all'Accademia Tadini di Lovere; Giovani e lavoro, un tema urgente al centro del dibattito con Nannicini; Falegname, cameriere ed estetista: 165 nuove offerte di lavoro in provincia di Bergamo.

Mercato del lavoro a Bergamo: ancora record italiano di bassa disoccupazione, ma cresce l’inattivitàPrimato nazionale per il basso numero di persone in cerca di impiego (1,3%), ma il territorio sconta la fuga dal lavoro dipendente e un nuovo aumento del divario di genere ... bergamonews.it

Falegname, gommista, cuoco: le 156 offerte di lavoro a Bergamo e provinciaLa piattaforma con il database aggiornato con tutte le posizioni aperte della Provincia è attiva per l’invio diretto di candidature ... bergamonews.it

La perdita della commessa Stellantis sull’olio Selenia costerà 70 posti di lavoro - facebook.com facebook

Il Jobs Act è stato l’ultimo grande intervento sul lavoro che ha funzionato davvero. Non a caso oggi viene rinnegato da chi lo ha fatto. Il problema, però, non è più l’occupazione. Sono gli stipendi e la qualità della vita. Serve un Jobs Act 2: più salari, più contratt x.com