Il ruolo di Gabbia nel Milan è stato determinante, poiché la squadra ha subito sconfitte solo in assenza sua nelle ultime partite. In cinque occasioni di sconfitta, il difensore non era in campo, mentre con la sua presenza il team non ha più perso da agosto. La sua assenza sembra aver inciso sui risultati recenti, evidenziando quanto sia importante per la formazione.

Matteo Gabbia non conosce la sconfitta da otto mesi. Difficilmente in carriera è stato così tanto tempo in campo (23 partite) senza perdere. Tempo di scrollarsi di dosso l’abbronzatura estiva e poi via: sconfitta in casa contro la Cremonese e da lì solo vittorie o pareggi fino a metà febbraio, prima che l’ernia inguinale lo mettesse ko, costringendolo all’operazione. Da quando il Milan non c'è più Gabbia in difesa, per Allegri le cose stanno andando male: quattro sconfitte nelle ultime sette. Con lui in campo, la media punti è da scudetto (2,13). Solo Rabiot fa meglio (2,17 punti a partita). E allora la domanda viene quasi spontanea: è davvero così imprescindibile il ragazzo nato a una ventina di chilometri da Milanello? Gabbia non gioca una partita da metà febbraio, Milan-Como 1-1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando c'è Gabbia, il Milan non perde (quasi) mai. Ecco perché è importante come Rabiot

Notizie correlate

Gabbia operato, salta il derby Milan-Inter e non solo. Ecco quando potrebbe rientrareIeri sera il Milan ha comunicato come Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999, fermatosi nel riscaldamento di Milan-Parma un paio di settimane...

Milan, Ambrosini: “Fofana non si prende mai i riflettori solo perché gioca con Modric e Rabiot”Il gol di Estupinan nel derby contro l'Inter è stato propiziato da una grande imbucata di Fofana.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Milan, la mediana è in riserva e Modric fa gli straordinari. Gabbia recuperato; Milan, senza Gabbia è crisi. I numeri dal suo infortunio; Milan, tornano Gabbia e il 3-5-2: le news; Il Milan di Allegri riparte dalla comfort-zone: perché l'esperimento non ha funzionato.

L'assenza di Gabbia preoccupa anche oltre i dati: al Milan mancano giocatori pensanti e che guidino i compagniÈ dal 18 febbraio che Matteo Gabbia non gioca una partita ufficiale con il Milan: a San Siro i rossoneri affrontavano il Como e la partita si concludeva con un 1-1 che lasciava un po’ ... milannews.it

FLASH | Milan, Gabbia recuperato! Le nuove gerarchie con De Winter, Tomori e PavlovicInfortunio Gabbia - All'indomani della pesante sconfitta arrivata contro il Napoli, almeno una buona notizia da ... fantamaster.it

CorSport, verso Verona-Milan: Allegri pronto a tornare dal 3-5-2, con Gabbia dal 1' #MilanPress - facebook.com facebook

Gabbia, con lui in campo è un Milan solido e più sicuro: lo dicono i dati x.com