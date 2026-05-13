Stop incentivi per chi sottopaga | smontate le bufale del sindacato

Il governo ha confermato che non ci saranno incentivi pubblici destinati alle aziende che sottopagano i lavoratori. Questa decisione è stata formalizzata nel Decreto Primo Maggio, un provvedimento che vieta l’uso di contratti al ribasso. La promessa fatta dal presidente del consiglio è stata mantenuta e si riflette nel testo del decreto, che ha come obiettivo quello di contrastare le pratiche di sottopagamento.

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Niente incentivi pubblici a chi sottopaga i lavoratori. La promessa del presidente del consiglio Giorgia Meloni si ritrova, integra, nel Decreto Primo Maggio, quello per intenderci che sbarra la strada a chi ricorre a contratti al ribasso (nella foto il ministro del Lavoro, Marina Calderone). A quei datori di lavoro che sfruttano, il governo impone di adeguarsi al trattamento economico complessivo previsto dai contratti "veri", che comprendono il trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore. Ma alcune ricostruzioni fuorvianti, foraggiate dalla solita narrazione anti governativa della Cgil, non la raccontano giusta e provano a gettare fango su una misura che davvero è dalla parte dei lavoratori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stop incentivi per chi sottopaga: smontate le bufale del sindacato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi "non sottopaga": tutte le novità del "Decreto Lavoro"Via libera del Consiglio dei ministri al decreto lavoro, il nuovo provvedimento in vista del Primo maggio che sancisce l’arrivo del salario giusto:... Decreto Lavoro, Bertin: «Stop agli incentivi per chi applica contratti pirata»Il Decreto Lavoro introduce che l’accesso a benefici e incentivi sarà riconosciuto solo a chi applica contratti collettivi sottoscritti dalle... Temi più discussi: Decreto Primo Maggio 2026: Bonus Assunzioni e Stop al Caporalato Digitale. Cosa cambia per lavoratori e imprese; Decreto Primo Maggio: salario giusto, bonus assunzioni e stop al caporalato digitale; Tutte le misure del Decreto Lavoro 2026: stop sfruttamento e aiuti veri; Fotovoltaico, stop a incentivi UE per chi usa fornitori ad alto rischio: la black list e cosa fare per evitare il blocco. Via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento sul lavoro. Il dl stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali rivolti a giovani under 35, donne e lavoratori in area Zes. Meloni: no a incentivi pubblici x.com Casa sempre più miraggio: quanto bisogna guadagnare (davvero) per comprare un appartamento in Italia reddit Stop incentivi per chi sottopaga: smontate le bufale del sindacatoNiente incentivi pubblici a chi sottopaga i lavoratori. La promessa del presidente del consiglio Giorgia Meloni si ritrova, integra, nel Decreto Primo Maggio, quello per intenderci che sbarra la ... ilgiornale.it Decreto Lavoro, Bertin: «Stop agli incentivi per chi applica contratti pirata»Confcommercio plaude alla scelta del Governo: benefici pubblici solo alle imprese che applicano contratti sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative, un segnale per tutelare lavoro, concorr ... padovaoggi.it