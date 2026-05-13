stop dipendenze da social

Durante l’European Summit on Artificial Intelligence and the Children, Ursula von der Leyen ha dichiarato che le persone devono essere loro a stabilire le regole sull’uso dei social, senza lasciare spazio alle aziende tecnologiche. La presidente dell’Unione europea ha rivolto un messaggio diretto ai giganti della Silicon Valley, affermando che spetta ai cittadini decidere come vengono utilizzate le piattaforme digitali.

"Siamo noi a decidere le nostre regole, non le grandi aziende tecnologiche". Ursula von der Leyen sceglie il palco dello European Summit on Artificial Intelligence and the Children per lanciare l’attacco più duro mai sferrato dall’Unione europea contro i giganti della Silicon Valley. In un discorso che segna uno spartiacque politico, la presidente della Commissione ha messo al centro la protezione dell’infanzia di fronte a un’industria digitale accusata di operare sulla pelle dei più fragili. Il tono della von der Leyen è stato netto, quasi di sfida. Ha riconosciuto il clima di rassegnazione che spesso circonda il tema: "Sono consapevole che molti percepiscono il potere delle grandi aziende tecnologiche come schiacciante e impossibile da arginare, ma io non sono d’accordo".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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