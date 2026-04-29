dai social fino alle droghe giovani allerta dipendenze

Uno studio recente su un ampio gruppo di giovani rivela dati preoccupanti riguardo ai comportamenti a rischio, che vanno dai social media alle sostanze stupefacenti. Le analisi mostrano un aumento nell’uso di droghe e un rapporto frequente con piattaforme online che può influenzare le scelte dei ragazzi. I risultati indicano un collegamento tra l’esposizione ai social e l’inizio di percorsi di dipendenza.

Non sono affatto confortanti i risultati dello studio svolto su un vasto campione di giovani e giovanissimi studenti dell’istituto Russell di Guastalla (che comprende ragazzi di una vasta zona della Bassa Reggiana e Mantovana) che ha riguardato il fenomeno delle dipendenze da alcol, droghe, fumo, oltre che disturbi alimentari provocati in particolare dall’influenza dei canali social così tanti utilizzati dai ragazzi. Lo studio è stato organizzato dal Rotary club di Guastalla, coordinato dalla psicologa Simona Palumbo con la partecipazione di medici e professionisti del settore tra i quali Alberto Casari, Elelina Savi, Anna Maria Gibin, Cristina Zatti, Maria Teresa Torre, Antonio Nicolaci, Marco Trevia, Roberto Euticchio, molti dei quali si occupano proprio di dipendenze e prevenzione nell’ambito delle attività dell’Ausl.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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