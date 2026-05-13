Stop delle cremazioni a Bologna | inquinano troppo

A Bologna, il numero di cremazioni ha raggiunto livelli elevati, con circa 18.000 salme previste per il 2024 e 16.500 per il 2025. Questa crescita ha portato alla chiusura dei tre impianti del cimitero di Borgo Panigale lo scorso 11 marzo, a causa dell’inquinamento prodotto. La decisione riguarda le strutture che gestiscono le cremazioni nella zona, considerate insufficienti per il volume di richieste.

Troppe cremazioni a Bologna: 18mila salme nel 2024, 16.500 nel 2025. Numeri così alti che lo scorso 11 marzo hanno costretto a chiudere i tre impianti del cimitero di Borgo Panigale. Da due mesi i bolognesi sono costretti a portare i propri defunti a Ferrara per essere cremati. Il motivo della chiusura sembra essere soprattutto di ragione ambientale. Le cremazioni inquinano. L'agenzia regionale per l'ambiente ha avviato le verifiche necessarie.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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