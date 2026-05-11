Cremazioni business rosso delle coop

Il settore delle cremazioni rappresenta un’attività economica in crescita, gestita principalmente da cooperative. Si tratta di un mercato che coinvolge numerose imprese e che si inserisce in un sistema complesso di rapporti tra aziende e istituzioni pubbliche. La presenza di interessi economici e di rapporti con il mondo politico sono elementi che caratterizzano questa realtà. La questione solleva spesso discussioni pubbliche e mediatiche sul ruolo delle cooperative in questo settore.

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