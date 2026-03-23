Il racconto è tutto nelle immagini delle telecamere che inquadrano le piste dell'aeroporto LaGuardia di New York e nei grafici delle app che tracciano i voli. Un Bombardier CRJ-900 proveniente da Montreal e operato da Jazz Aviation per Air Canada Express atterra nel secondo scalo più importante dello Stato e prende in pieno un mezzo di servizio dei pompieri. Il dramma echeggia nelle frasi concitate con cui il controllore di volo che poco prima ha dato il via libera al "Truck 1" dei vigili del fuoco di attraversare la pista corregge l'ordine e gli chiede di fermarsi. "Stop, stop, stop" urla al conducente del mezzo, dal quale però non viene alcuna risposta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Stop, stop, stop": la torre di controllo urla ma è troppo tardi: disastro aereo al LaGuardia

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