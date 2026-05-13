Stop cremazioni a Bologna perché inquinano troppo servizi cimiteriali nella bufera e attacco dalla politica

A Bologna, l’impianto di cremazione è stato temporaneamente chiuso a causa di problemi legati all’inquinamento e all’eccessivo numero di salme. La decisione ha suscitato reazioni tra i cittadini e ha scatenato critiche da parte della politica. I servizi cimiteriali sono finiti sotto scrutinio, mentre le autorità stanno valutando come procedere per risolvere la situazione. La chiusura ha creato disagi tra coloro che devono affrontare le pratiche funebri.

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Bologna ferma le cremazioni. Nel 2024 sono state 18.000 le salme, mentre nel 2025 16.500, un numero considerato così alto che Arpae ha chiuso l’impianto per ragioni ambientali l’11 marzo scorso. A distanza di due mesi non c’è ancora una data per la riapertura e i bolognesi portano i loro defunti fino a Ferrara per farli cremare. Il capo della sanità pubblica assicura che non ci sono stati problemi per la comunità. Chiuso l'impianto di cremazione La crisi Perché è aumentato il numero delle cremazioni? Chiuso l’impianto di cremazione A Bologna da due mesi i defunti non possono essere cremati. Per i bolognesi, il disagio logistico è il trasporto verso Ferrara per chi ha scelto la cremazione.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Stop cremazioni a Bologna perché "inquinano troppo", servizi cimiteriali nella bufera e attacco dalla politica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Stop delle cremazioni a Bologna: inquinano troppo Servizi cimiteriali, ecco le nuove tariffeDalla dispersione delle ceneri allo sversamento dei resti nell’ossario comune fino alla tumulazione, il Comune ha stabilito le nuove tariffe da... Temi più discussi: Bologna, dalle cremazioni ricchi dividendi per Comune e coop; Bologna, business delle cremazioni per Comune e coop; Marina Berlusconi smentisce La Stampa: Nessun contatto col Pd | Libero Quotidiano.it. AMMINISTRAZIONE IMMOBILI S.N.C. DI BIANCHI GIANCARLO E C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Stop cremazioni a Bologna perché inquinano troppo, servizi cimiteriali nella bufera e attacco dalla politicaImpianto per la cremazione di Bologna fermo per inquinamento e troppe salme: cittadini costretti fino a Ferrara ... virgilio.it Non solo 30 all'ora, a Bologna stop alle cremazioni, inquinano troppoAlcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero.it