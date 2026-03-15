Servizi cimiteriali ecco le nuove tariffe

Il Comune ha annunciato le nuove tariffe per i servizi cimiteriali, che includono la dispersione delle ceneri, lo sversamento dei resti nell’ossario comune e la tumulazione. Le modifiche ai costi sono state pubblicate e riguardano tutte le pratiche effettuate presso i cimiteri comunali. Le tariffe aggiornate entreranno in vigore a breve e si applicano alle diverse operazioni funerarie.

Dalla dispersione delle ceneri allo sversamento dei resti nell’ossario comune fino alla tumulazione, il Comune ha stabilito le nuove tariffe da pagare per il servizio svolto. Un vero e proprio piano soprattutto ora che al cimitero nuovo è presente il Giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. Una delle novità principali è proprio questa, ovvero la possibilità di dare seguito alla volontà di dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze. In questo caos la tariffa è stata fissata a 231,80 euro per i residenti e 341,60 euro per i non residenti. Per chi sceglie invece il cinerario comune, il costo è di 61 euro. Cambia anche il servizio inerente alle operazioni di custodia e riordino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servizi cimiteriali, ecco le nuove tariffe Articoli correlati Servizi cimiteriali, passa il piano di GecimNella seduta del consiglio comunale di Copparo dello scorso 30 dicembre, è stato approvato il Piano operativo e gestionale di Gecim srl 2026-2028,... Chiusura uffici cimiteriali in via Paglia: cittadini in protesta, servizi a rischio a CatanzaroGli uffici cimiteriali di via Paglia a Catanzaro sono rimasti chiusi questa mattina, causando disagi per i cittadini che si sono trovati... Contenuti utili per approfondire Servizi cimiteriali Temi più discussi: Servizi cimiteriali, ecco le nuove tariffe; Servizi cimiteriali: ecco le nuove tariffe del Comune di Riccione; Cimiteri digitali, il Garante privacy sanziona Aldilapp; Manca consenso nell'app per digitalizzazione cimiteri: Garante Privacy multa Comuni. Servizi cimiteriali, ecco le nuove tariffeDalla dispersione delle ceneri allo sversamento dei resti nell’ossario comune fino alla tumulazione, il Comune ha stabilito le nuove ... ilrestodelcarlino.it Servizi cimiteriali: ecco le nuove tariffe del Comune di RiccioneIl Comune di Riccione ha approvato un piano con le nuove tariffe per i servizi cimiteriali. L’intervento nasce dall’esigenza di regolamentare ufficialmente le ... chiamamicitta.it AVVISO L’UFFICIO PROTOCOLLO, SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI CIMITERIALI, SCOLASTICI E C.I.E. RESTERA’ CHIUSO AL PUBBLICO OGGI POMERIGGIO (15,30 - 18,30). facebook Fissati i costi per dispersione ceneri e operazioni cimiteriali #Riccione #Attualita x.com