Scattano i controlli sull’imposta di soggiorno | verifiche incrociate e stretta sulle strutture abusive

L’amministrazione comunale di Caserta ha avviato una serie di controlli sull’imposta di soggiorno, coinvolgendo tutte le strutture ricettive presenti in città, comprese quelle alberghiere ed extra alberghiere. Le verifiche sono state avviate per individuare eventuali anomalie e contrastare le strutture abusive che operano senza autorizzazioni. La campagna di controlli mira a garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore ricettivo.

Task force del Comune su alberghi e attività extralberghiere. Sanzioni per chi non versa, chiusura immediata per le attività irregolari L'obiettivo è accertare il corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell'imposta da parte dei gestori. In caso di irregolarità saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal regolamento comunale vigente. Parallelamente, è stata attivata una task force per individuare eventuali attività prive di autorizzazione: per queste è prevista la chiusura immediata. La decisione arriva a seguito di controlli già effettuati in sinergia tra il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e l'Ufficio Imposta di Soggiorno.

