Stop a velo per le minorenni carcere per gli imam radicalizzati e permesso di soggiorno a punti | è il pacchetto Islam

Un nuovo pacchetto di misure è stato approvato, con l’obiettivo di contrastare la radicalizzazione islamica nel paese. La proposta include l’interdizione del velo per le minorenni, l’inasprimento delle pene con il carcere per gli imam radicalizzati e l’introduzione di un sistema di permesso di soggiorno a punti. Il documento, di 53 pagine, mira a rafforzare le azioni di contrasto contro le derive estremiste.

Cinquantatré pagine che puntano a dichiarare ufficialmente guerra alla radicalizzazione islamica su tutto il territorio nazionale. Lo pensano Anna Maria Cisint, Sussanna Ceccardi e Silvia Sardone, le tre “pasionarie” della Lega che dopo “no velo, più vela” e “si scia senza Sharia” portano.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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