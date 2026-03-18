Space 11 nomina Camille Wardrop Alleyne | l’ex dirigente NASA entra nel Global Space Advisory Board

Space 11 ha annunciato la nomina di Camille Wardrop Alleyne, ex dirigente NASA, nel team del Global Space Advisory Board. La decisione rafforza il legame tra l’azienda e il settore aerospaziale, mentre Space 11 si impegna a sviluppare progetti che uniscono esplorazione spaziale e intrattenimento. L’ingresso di Alleyne rappresenta un passo importante per l’azienda nel suo percorso di crescita.

Si alza ulteriormente l’asticella per Space 11, che punta a consolidare la propria identità all’incrocio tra esplorazione spaziale e intrattenimento.. Si alza ulteriormente l’asticella per Space 11, che punta a consolidare la propria identità all’incrocio tra esplorazione spaziale e intrattenimento. La società ha annunciato la nomina dell’ex dirigente senior della NASA, Camille Wardrop Alleyne, come Consulente Strategico e membro del Global Space Advisory Board. Un ingresso che rafforza una rete già costruita con astronauti, scienziati e protagonisti dell’industria spaziale. Ingegnere aerospaziale di fama internazionale, Camille Wardrop Alleyne porta con sé quasi trent’anni di esperienza nelle più avanzate iniziative legate al volo umano e all’esplorazione dello spazio. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Space 11 nomina Camille Wardrop Alleyne: l’ex dirigente NASA entra nel Global Space Advisory Board Articoli correlati Space 11 nomina l’ex dirigente NASA Camille Wardrop AlleyneSpace 11 nomina l’ex dirigente NASA Camille Wardrop Alleyne La società fondata da Andrea Iervolino affida all’ex dirigente NASA un ruolo di advisory... Leggi anche: Space 11 nomina l’ex capo scienziato della NASA James L. Green nel comitato consultivo globale per lo spazio