Stellantis nuovo membro della WCM Association

Il Gruppo Stellantis ha annunciato l’ingresso nella World Class Manufacturing Association, un’organizzazione internazionale dedicata alla promozione della manifattura di eccellenza. La partecipazione a questa associazione permette al gruppo di aderire a standard elevati di produzione e di confrontarsi con altre realtà globali del settore. L’adesione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale diffuso dalla stessa associazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Gruppo Stellantis entra nella World Class Manufacturing Association, l’organizzazione internazionale che ha come missione quella di promuovere la manifattura di eccellenza. Nei giorni scorsi, Il consiglio direttivo dell’associazione ha approvato all’unanimità la richiesta di adesione presentata da Stellantis attraverso il suo CEO, Antonio Filosa. “Siamo lieti di accogliere il Gruppo Stellantis nella WCM Association, la sua presenza arricchirà il nostro lavoro e rafforzerà la nostra capacità di incidere nei settori in cui operiamo”, ha dichiarato Enrico Pisino, Chairman della WCM Association che aggiunge: “Diamo il benvenuto al nuovo membro e al suo rappresentante nel board, ing.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stellantis nuovo membro della WCM Association ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stellantis entra nella WCM Association: la nuova sfida dell’auto passa dalla fabbricaIn un’industria dell’auto attraversata da transizione elettrica, pressione sui costi e nuova competizione globale, la manifattura torna a essere uno... FOTO: Maxxine nuovo membro della Vision?Durante l’ultima puntata di Raw, l’ex campionessa intercontinentale Maxxine Dupri ha affrontato l’ormai nemica Nattie in un 1v1 perdendo l’incontro... Temi più discussi: Stellantis rafforza ancora l'alleanza con Leapmotor: due stabilimenti spagnoli al centro del nuovo piano industriale; PEUGEOT VA AL CINEMA, A CANNES; Stellantis, Fim: serve svolta concreta per l’Italia nel nuovo Piano; Stellantis, Urso sdogana i cinesi a Cassino: A breve novità su possibili investimenti. Stellantis nuovo membro della World Class Manufacturing AssociationIl gruppo entra a far parte della Wcme Association, l’organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, che promuove l’eccellenza del settore manifatturiero ... ilsole24ore.com Stellantis entra nella World Class Manufacturing AssociationIl WCM è un sistema di gestione integrato orientato all’eliminazione degli sprechi, al miglioramento continuo della qualità, alla sicurezza e all’efficienza dei processi produttivi ... msn.com