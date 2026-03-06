La nuova geografia dell’export italiano passa dalla farmaceutica Scrive Landi

Nel 2025, l’export italiano registra un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente, secondo i dati pubblicati recentemente. Le esportazioni complessive salgono di circa 20 miliardi di euro, passando da 625 a 645 miliardi di euro. La crescita coinvolge diversi settori, con una particolare attenzione alla farmaceutica, che si conferma come uno dei comparti principali dell’export italiano.

Nel 2025 l’export italiano cresce del 3,3%, ma quasi tutta l’espansione è trainata dal farmaceutico, che da solo genera circa l’80% dell’aumento complessivo. Un dato che conferma il ruolo sempre più centrale del settore nella competitività industriale del Paese e pone nuove questioni di politica industriale. Scrive Fabrizio Landi, presidente RetImpresa ed esperto del settore Life Science Nel 2025 l’export italiano torna a crescere. Secondo i dati appena pubblicati, le esportazioni complessive aumentano del 3,3%, pari a circa 20 miliardi di euro, passando da 625 a 645 miliardi. Un risultato che, a prima vista, conferma la tenuta del commercio estero italiano in un contesto internazionale ancora segnato da tensioni geopolitiche e rallentamenti macroeconomici. 🔗 Leggi su Formiche.net

