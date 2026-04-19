Stellantis ha annunciato la chiusura della produzione in una delle sue più vecchie fabbriche in Francia, interrompendo così l’attività in un sito storico. La decisione arriva nonostante i risultati positivi delle vendite nel primo trimestre dell’anno, che sono migliorati rispetto all’anno precedente grazie anche ai volumi di vendita in Europa. La casa automobilistica sta comunque procedendo a ridurre le operazioni in diversi stabilimenti del Vecchio Continente.

Mentre i dati delle vendite nel primo trimestre dell’anno fanno registrare numeri migliori rispetto al 2025, anche grazie ai volumi in Europa, Stellantis continua a tagliare tutto il tagliabile nel Vecchio Continente. A farne le spese sarà certamente lo storico stabilimento francese di Poissy, alle porte di Parigi: smetterà di produrre auto e diventerà entro il 2030 una fabbrica di componentistica e di attività di ricondizionamento e riciclo di veicoli usati. In sostanza, si produrranno componenti auto sia per veicoli nuovi sia per l’ aftermarket e ci sarà una nuova linea per lo smontaggio di parti e componenti che permetterà il loro ritorno sul mercato in un quadro di economia circolare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis smetterà di produrre auto in una storica fabbrica francese

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