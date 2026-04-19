Stellantis smetterà di produrre auto in una storica fabbrica francese
Stellantis ha annunciato la chiusura della produzione in una delle sue più vecchie fabbriche in Francia, interrompendo così l’attività in un sito storico. La decisione arriva nonostante i risultati positivi delle vendite nel primo trimestre dell’anno, che sono migliorati rispetto all’anno precedente grazie anche ai volumi di vendita in Europa. La casa automobilistica sta comunque procedendo a ridurre le operazioni in diversi stabilimenti del Vecchio Continente.
Mentre i dati delle vendite nel primo trimestre dell’anno fanno registrare numeri migliori rispetto al 2025, anche grazie ai volumi in Europa, Stellantis continua a tagliare tutto il tagliabile nel Vecchio Continente. A farne le spese sarà certamente lo storico stabilimento francese di Poissy, alle porte di Parigi: smetterà di produrre auto e diventerà entro il 2030 una fabbrica di componentistica e di attività di ricondizionamento e riciclo di veicoli usati. In sostanza, si produrranno componenti auto sia per veicoli nuovi sia per l’ aftermarket e ci sarà una nuova linea per lo smontaggio di parti e componenti che permetterà il loro ritorno sul mercato in un quadro di economia circolare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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