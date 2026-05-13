Stella Boggio e la coltellata fatale al compagno Marco Magagna | Infilzata l’intera lama gesto consapevole

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è accusata di aver ferito mortalmente il suo compagno con un colpo di coltello. La Procura ha definito l’azione come un gesto volontario, consapevole e intenzionale. L’episodio è avvenuto a Bovisio Masciago, dove sono stati raccolti elementi che confermerebbero l’uso di tutta la lama durante l’aggressione. La donna si trova ora sotto indagine per omicidio.

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Bovisio Masciago (Monza Brianza) –  “ Un gesto volontario, consapevole e intenzionale”. È quanto hanno concluso i giudici della Corte di Assise di Monza, che hanno c ondannato a 21 anni di reclusione Stella Ovidia Boggio, la 34enne interior designer che la notte dell’Epifania del 2025 ha u cciso con un’unica coltellata al petto il co mpagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, ospite nella mansarda della donna a Bovisio Masciago. La Corte, presieduta da Stefania Donadeo e con accanto il collega Dario Salerno, nelle motivazioni della sentenza ha innanzitutto confermato che quella tra imputata e vittima fosse “una relazione affettiva di natura patologica ” con connotati “reciprocamente maltrattanti”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Stella Boggio e la coltellata fatale al compagno Marco Magagna: “Infilzata l’intera lama, gesto consapevole”
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