Stella Boggio condannata a 21 anni ecco le motivazioni della Corte | Un gesto volontario consapevole ed intenzionale
La Corte ha condannato Stella Boggio a 21 anni di reclusione, motivando la decisione con l'affermazione che l'azione nei confronti di Marco Magagna, impiegato di 38 anni di Arese, sia stato un gesto volontario, consapevole e intenzionale. L'omicidio si è verificato a Bovisio Masciago e si è concluso con una singola ferita da arma da taglio al petto. La sentenza è stata pronunciata il 12 maggio 2026.
Bovisio Masciago (Monza) – 12 Maggio 2026 - Quello nei confronti di Marco Magagna, l' impiegato 38enne di Arese ucciso con un'unica coltellata al petto, è stato "un gesto volontario, consapevole ed intenzionale". È la motivazione per cui i giudici della Corte di Assise di Monza hanno condannato a 21 anni di reclusione Stella Ovidia Boggio, la 34enne interior designer imputata per l'omicidio del compagno commesso la notte dell'Epifania del 2025 nella mansarda della donna a Bovisio Masciago. La Corte, presieduta da Stefania Donadeo e con accanto il collega Dario Salerno, nelle motivazioni della sentenza ha innanzitutto confermato che quella tra imputata e vittima fosse "una relazione affettiva di natura patologica " con connotati "reciprocamente maltrattanti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Questa panchina è dedicata a Marco Magagna, ucciso a coltellate dalla fidanzata Stella Boggio… e a tutti quegli uomini che hanno perso la vita per mano di una compagna, di una moglie, di una donna… nel silenzio quasi totale. Oggi in Italia esistono strume facebook
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