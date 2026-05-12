La Corte ha condannato Stella Boggio a 21 anni di reclusione, motivando la decisione con l'affermazione che l'azione nei confronti di Marco Magagna, impiegato di 38 anni di Arese, sia stato un gesto volontario, consapevole e intenzionale. L'omicidio si è verificato a Bovisio Masciago e si è concluso con una singola ferita da arma da taglio al petto. La sentenza è stata pronunciata il 12 maggio 2026.

Bovisio Masciago (Monza) – 12 Maggio 2026 - Quello nei confronti di Marco Magagna, l' impiegato 38enne di Arese ucciso con un'unica coltellata al petto, è stato "un gesto volontario, consapevole ed intenzionale". È la motivazione per cui i giudici della Corte di Assise di Monza hanno condannato a 21 anni di reclusione Stella Ovidia Boggio, la 34enne interior designer imputata per l'omicidio del compagno commesso la notte dell'Epifania del 2025 nella mansarda della donna a Bovisio Masciago. La Corte, presieduta da Stefania Donadeo e con accanto il collega Dario Salerno, nelle motivazioni della sentenza ha innanzitutto confermato che quella tra imputata e vittima fosse "una relazione affettiva di natura patologica " con connotati "reciprocamente maltrattanti".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stella Boggio condannata a 21 anni, ecco le motivazioni della Corte: "Un gesto volontario, consapevole ed intenzionale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Irene Pivetti, condannata a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio: le motivazioni della sentenzaSecondo le motivazioni della Corte d’Appello di Milano, che ha condannato a 4 anni di reclusione l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti avrebbe...

Femminicidio Manuela Petrangeli, le motivazioni della sentenza di ergastolo: “Un gesto voluto e lucido”Sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado sul femminicidio di Manuela Petrangeli, emessa dalla I Corte d'Assise di Roma che...

Argomenti più discussi: Stella Boggio ricoverata in ospedale; Investe in auto Pietro Monti, ciclista di 82 anni a Agrate Brianza: in carcere per omicidio stradale; Anni di piombo, al liceo Beccaria i familiari delle vittime: Quelle storie non vanno dimenticate; Omicidio di Cristian Sebastiano, genitori dei baby killer condannati a risarcire 260mila euro.

Stella Boggio condannata a 21 anni/ Uccise il compagno Marco Magagna a Bovisio MasciagoLa 34enne monzese Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere dopo aver ucciso il compagno Marco Magagna a Bovisio 21 anni: questi gli anni di carcere a cui è stata condannata Stella Boggio. ilsussidiario.net