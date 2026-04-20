A Pavia, è stato fermato un ragazzo di 17 anni di origini egiziane con l'accusa di aver ucciso un giovane di 25 anni. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio di una zona pubblica, dove si è scatenata una lite tra i due. Dopo il confronto, il minorenne ha inferto una coltellata che si è rivelata fatale al 25enne, originario di Favara.

PAVIA - Svolta nel delitto di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura. La ricostruzione Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, la vittima stava raggiungendo la propria auto insieme a due amici dopo aver trascorso la serata in un locale della zona. Nei pressi della colonnina per il pagamento della sosta, il gruppo sarebbe entrato in contatto con un’altra comitiva, composta da cittadini stranieri.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne

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