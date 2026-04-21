Il ministro Mazzi agli Stati Generali del Turismo | Reggia gioiello mondiale Massimo impegno per il Sud

Durante gli Stati Generali del Turismo, il ministro ha affermato di essere originario del Nord, ma ha garantito che si dedicherà con impegno al Sud, che considera una regione con grande potenziale turistico. Ha anche descritto la Reggia come un gioiello di livello mondiale, sottolineando l'importanza di valorizzare le risorse di questa zona. La sua attenzione si concentra sulla promozione e lo sviluppo del settore nel Mezzogiorno.

"Sono un uomo del Nord, ma da ministro del Turismo dedicherò attenzione e massimo impegno al Sud che amo molto per la sua bellezza e per il potenziale di crescita turistica. Ci aspettano grandi sfide all'orizzonte, a partire da un evento internazionale come la Coppa America che si terrà.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Turismo, Gianmarco Mazzi nuovo ministro del turismo: le parole di Antonella ClericiIl Ministero del Turismo cambia guida dopo le dimissioni di Daniela Santanché: Gianmarco Mazzi entra ufficialmente in carica, aprendo una nuova fase... Gianmarco Mazzi sarà il nuovo ministro del TurismoIl sottosegretario al Ministero della cultura e deputato di FdI Gianmarco Mazzi è stato scelto come ministro del Turismo per coprire la casella... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: I film su Regeni e Bertolucci senza finanziamenti? Increscioso, ma qualcuno non dice la verità. L’attore Thomas Trabacchi sullo stato del cinema in Italia: Il boicottaggio dei David? Non è la soluzione. Stati generali del Turismo, Caserta propone tre DMOSono le Destination Management Organisation, destinate a gestire risorse e iniziative Turistiche. Parla di investimenti il ministro Mazzi ... rainews.it Il Ministro del Turismo Mazzi si è presentato agli assessori regionaliL’incontro in videoconferenza è stato promosso per proseguire da subito la collaborazione tra MiTur ed enti locali ... nove.firenze.it