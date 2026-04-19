Al via in municipio gli Stati generali del turismo regionale

Oggi si sono aperti nel municipio gli Stati generali del turismo regionale, un appuntamento che riunisce operatori e rappresentanti del settore per discutere le sfide e le opportunità future. La discussione si concentra su aspetti legati all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle persone coinvolte nel settore turistico. L’evento si svolge in un momento di particolare attenzione alle strategie di sviluppo e sostenibilità delle attività turistiche nella regione.

Il turismo marchigiano si interroga sul futuro, tra innovazione tecnologica e valorizzazione del capitale umano. Sarà questo il filo conduttore della sesta edizione degli Stati generali del turismo, domani alle 15 nell’aula magna del Comune di Recanati. Promosso da Confcommercio Marche con il patrocinio della Regione e del Comune di Recanati, è uno dei momenti più significativi di confronto per il comparto turistico regionale. Un’occasione che riunisce imprese, esperti, stakeholder e istituzioni. Tra i presenti anche Carlo Squeri, direttore di Confturismo Confcommercio nazionale. Il titolo scelto per questa edizione, " Turismo intelligente: dati, gestionali e IA per le imprese dell’ospitalità ", evidenzia il focus del dibattito: l’impatto dell’innovazione tecnologica sulla gestione delle aziende turistiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via in municipio gli Stati generali del turismo regionale Chambéry: pequena no mapa, gigante na qualidade de vida | Andiamo França! Notizie correlate Alla Bit di Milano gli stati generali del turismo e del viaggio in Terra di LavoroIl prossimo 21 aprile si terranno gli Stati Generali del Turismo e del Viaggio di Terra di Lavoro, promossi dalla Sezione Turismo di Confindustria... Turismo | G20 Spiagge Italiane, a Bibbona gli stati generali dei sindaci balneari: il summit tra governance dei territori costieri e fiscalità localeAppuntamento il 10 e 11 aprile con gli amministratori delle località balneari più importanti d'Italia. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Stati Uniti. Una Via Crucis che attraversa l’America; Centro Storico, al via un percorso partecipativo per costruire politiche condivise; Al via la XII edizione di Quartiere Pulito. Gli interventi dal 13 al 17 aprile 2026; Il Comune di Roma ha concesso un terreno senza poterlo fare: stop dei giudici al parcheggio da 300 posti. Più di ottanta impianti energetici sono stati colpiti nel conflitto, dice il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia. Per tornare alla normalità potrebbero volerci due anni. - facebook.com facebook Gli Stati Uniti potrebbero di colpo interrompere i servizi tecnologici europei. L’Italia è tra i Paesi a rischio. x.com