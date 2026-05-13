Statale 16 pomeriggio da incubo | camion contro spartitraffico a Torre a Mare altro incidente a Palese

Da baritoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio, sulla Statale 16 a Bari, si sono verificati due incidenti che hanno causato lunghe code e disagi. Il primo si è verificato in direzione sud, all'altezza di Torre a Mare, dove un camion si è scontrato con uno spartitraffico. Poco dopo, si è registrato un secondo incidente a Palese, contribuendo a bloccare il traffico sulla strada principale della zona.

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Doppio incidente sulla Statale 16, traffico in tilt questo pomeriggio a Bari. Il primo sinistro si è verificato, in direzione sud, all'altezza di Torre a Mare: nell'impatto sarebbe coinvolto un camion. Il mezzo pesante avrebbe finito la sua corsa contro le barriere spartitraffico, posizionandosi.🔗 Leggi su Baritoday.it

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