Statale 16 pomeriggio da incubo | camion contro spartitraffico a Torre a Mare altro incidente a Palese

Nel pomeriggio, sulla Statale 16 a Bari, si sono verificati due incidenti che hanno causato lunghe code e disagi. Il primo si è verificato in direzione sud, all'altezza di Torre a Mare, dove un camion si è scontrato con uno spartitraffico. Poco dopo, si è registrato un secondo incidente a Palese, contribuendo a bloccare il traffico sulla strada principale della zona.

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