Statale 16 pomeriggio da incubo | camion contro spartitraffico a Torre a Mare altro incidente a Palese
Nel pomeriggio, sulla Statale 16 a Bari, si sono verificati due incidenti che hanno causato lunghe code e disagi. Il primo si è verificato in direzione sud, all'altezza di Torre a Mare, dove un camion si è scontrato con uno spartitraffico. Poco dopo, si è registrato un secondo incidente a Palese, contribuendo a bloccare il traffico sulla strada principale della zona.
Doppio incidente sulla Statale 16, traffico in tilt questo pomeriggio a Bari. Il primo sinistro si è verificato, in direzione sud, all'altezza di Torre a Mare: nell'impatto sarebbe coinvolto un camion. Il mezzo pesante avrebbe finito la sua corsa contro le barriere spartitraffico, posizionandosi.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Camion di traverso a Torre a Mare, scontro tra auto a Palese: traffico in tilt sulla statale 16
Leggi anche: Altro pomeriggio da incubo in Val Seriana: incidente a Nembro e Statale chiusa
Temi più discussi: Tre pony e un asino in fuga sulla Statale 16: traffico nel caos e automobilisti increduli; Vento forte sulla Statale 16: albero e palo della luce cadono su un trattore in transito [FOTO]; Dramma sulla Statale Adriatica, scooter si schianta contro un’auto: morto un uomo; Scontro sulla Statale 16 a Giulianova, coinvolta un’ambulanza.
Da venerdì pomeriggio cambiano sosta e circolazione in centro, sulla Statale 16, al Kursaal e sul lungomare facebook
#13maggio - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Incidenti, lavori e code: la Statale 16 nel caos. Anas annuncia cantieri su tutto asse fino a fine maggioROVIGO - Code, disagi e incidenti. È stata una giornata di passione per le migliaia di veicoli che hanno percorso ieri la Statale 16 tra Rovigo e il capoluogo estense. E la situazione ... ilgazzettino.it
Incidente sulla statale. Auto si ribalta: due feritiA bordo di una Suzuki Jimny un uomo di 39 anni residente ad Atina, alla guida, e una donna di 65 anni. Trasportati all’ospedale Santa Scolastica di Cassino in codice giallo ... ciociariaoggi.it