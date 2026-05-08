Camion di traverso a Torre a Mare scontro tra auto a Palese | traffico in tilt sulla statale 16

Due incidenti si sono verificati questa mattina sulla statale 16 a Bari, uno con un camion di traverso a Torre a Mare e l’altro con un’auto a Palese. Le collisioni si sono verificate in entrambe le direzioni e hanno causato rallentamenti e code lungo la strada. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica degli incidenti. La circolazione rimane rallentata in tutta l’area.

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Mattinata nera per gli automobilisti sulla statale 16 a Bari. Due incidenti, verificatisi nelle due direzioni opposte, stanno mandando in tilt il traffico, con rallentamenti e lunghe code.Camion di traverso a Torre a Mare, scontro a PaleseSulla carreggiata in direzione nord, tra San Giorgio e.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Camion di traverso sulla statale 100 a Gioia del Colle: carreggiata chiusa e traffico in tilt verso BariIl mezzo pesante coinvolto nell’incidente si è messo di traverso sulla carreggiata bloccando la circolazione. Incidente sulla statale 16 a Bari: coinvolti un camion e quattro auto. Feriti e traffico in tiltGrave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 13 aprile, sulla statale 16 a Bari. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tir sbanda e si schianta a lato della strada: caos traffico sulla Provinciale; Camion di traverso sulla 237 del Caffaro, traffico interrotto tra Anfo e Bagolino; Camion contro un mezzo sul ponte della Libertà, traffico bloccato; Incidente sulla A27 tra Mogliano e la tangenziale di Mestre: camion si intraversa e disperde il carico. Chiuso il tratto. Camion di traverso sulla 237 del Caffaro, traffico interrotto tra Anfo e BagolinoCircolazione bloccata lungo la strada statale 237 del Caffaro, nel tratto compreso tra Anfo e Bagolino. A causare l’interruzione è stato un autoarticolato ... bsnews.it Dopo aver fermato il camion, che procedeva pericolosamente a zigzag, gli agenti di polizia hanno trovato un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici - facebook.com facebook