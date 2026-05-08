Camion di traverso a Torre a Mare scontro tra auto a Palese | traffico in tilt sulla statale 16
Due incidenti si sono verificati questa mattina sulla statale 16 a Bari, uno con un camion di traverso a Torre a Mare e l’altro con un’auto a Palese. Le collisioni si sono verificate in entrambe le direzioni e hanno causato rallentamenti e code lungo la strada. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica degli incidenti. La circolazione rimane rallentata in tutta l’area.
Mattinata nera per gli automobilisti sulla statale 16 a Bari. Due incidenti, verificatisi nelle due direzioni opposte, stanno mandando in tilt il traffico, con rallentamenti e lunghe code.Camion di traverso a Torre a Mare, scontro a PaleseSulla carreggiata in direzione nord, tra San Giorgio e.🔗 Leggi su Baritoday.it
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