Altro pomeriggio da incubo in Val Seriana | incidente a Nembro e Statale chiusa

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, la Strada Statale 671 della Val Seriana a Nembro è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17,30. Il fatto ha provocato disagi e rallentamenti lungo la principale arteria della zona, coinvolgendo veicoli e creando una situazione di congestione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Nembro. La Strada Statale 671 della Val Seriana è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all'altezza di Nembro a causa di un incidente stradale avvenuto pochi minuti dopo le 17,30 di sabato 7 marzo. Lo schianto ha coinvolto più veicoli. Nove i feriti, tra cui tre bambini, ma fortunatamente nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento: la circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Il traffico viene deviato sul posto verso la la viabilità ordinaria. Sul posto i vigili del fuoco, il personale di Anas e i carabinieri.