Stasi condannato dopo due assoluzioni | Nordio cavalca il caso Garlasco per riscrivere le regole sui processi

Un uomo è stato condannato dopo aver ricevuto due assoluzioni in passato. Il governo ha deciso di intervenire sulla questione, nonostante il referendum sulla giustizia si sia appena concluso. La vicenda riguarda una nuova inchiesta che mira a rimettere in discussione le precedenti decisioni giudiziarie relative a un omicidio avvenuto a Garlasco. La riforma proposta si inserisce in un quadro di modifiche alle regole dei processi penali.

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Né prima né dopo il referendum sulla giustizia il governo rinuncia a dire la sua sulla nuova inchiesta che punta a riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Durante la campagna referendaria era stata la premier Giorgia Meloni a citare le indagini per invitare i cittadini a sostenere la.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nordio scuote il caso Garlasco: “Stasi condannato dopo due assoluzioni? Legge sbagliata”Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene sul caso Garlasco e pronuncia parole destinate a riaccendere il dibattito sulla condanna di... Garlasco, Nordio su Alberto Stasi: "Come si fa a condannare dopo due assoluzioni?"È un'anomalia, il caso Garlasco, frutto di una normativa che dovrebbe essere cambiata. Temi più discussi: Garlasco, i carabinieri contro la condanna Stasi: Elementi incomprensibili e paradossali. Ma fu il maresciallo Marchetto a inquinare le indagini; Caso Garlasco, gli errori e le omissioni: dalla condanna di Stasi alla nuova pista; Delitto di Garlasco, cosa può fare adesso Alberto Stasi; Dossier Garlasco: le sentenze, i fatti, le ipotesi - Appunti. #Garlasco: il ministro #Nordio sulla condanna #Stasi. Assolto due volte poi condannato: legislazione sbagliata. Nel sistema anglosassone è assolutamente inconcepibile. x.com Nordio scuote il caso Garlasco: Stasi condannato dopo due assoluzioni? Legge sbagliataIl ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene sul caso Garlasco e pronuncia parole destinate a riaccendere il dibattito sulla condanna di Alberto Stasi. thesocialpost.it Garlasco, tutti gli indizi a carico di Andrea Sempio e quelli che portarono alla condanna di Alberto StasiDue verità contrapposte: dai vecchi pilastri processuali che hanno incastrato lo studente bocconiano fidanzato di Chiara Poggi alle recenti tracce genetiche e audio che puntano verso l’amico del frate ... today.it