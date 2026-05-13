Stasera allo stadio Olimpico di Roma si disputa la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. La partita inizia alle 21 e sarà trasmessa in diretta su Canale 5. Le due squadre si sfidano per il trofeo in una gara che si preannuncia importante per entrambe. L’evento, molto atteso dagli appassionati di calcio, vede le squadre affrontarsi in un match decisivo.

Occhi puntati sullo stadio Olimpico di Roma, dove stasera alle 21 (diretta su Canale 5) avrà inizio la finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter. I nerazzurri puntano alla doppietta, dopo aver conquistato il campionato con tre giornate di anticipo, la Lazio, invece, punta al riscatto: un successo avrebbe un peso enorme dopo una stagione non proprio facile, tra mercato bloccato, infortuni e soprattutto la contestazione dei tifosi, che si placherà solo per questa finale. La finale si annuncia più combattuta rispetto al 3-0 in campionato con il quale l'Inter ha violato l'Olimpico sabato scorso. L'auspicio è che possa essere una bella partita, mettendo da parte per una sera veleni, accuse e delusioni del calcio italiano, per mostrare la faccia migliore del calcio italiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stasera Lazio e Inter si giocano la Coppa Italia

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