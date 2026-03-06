Coppa Italia date e orari ufficiali delle semifinali di ritorno | quando si giocano Inter Como e Atalanta Lazio

Sono state rese note le date e gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, con le partite tra Inter e Como e tra Atalanta e Lazio. Le sfide si svolgeranno prossimamente, segnando il momento conclusivo di questa fase della competizione. Le squadre coinvolte si preparano a disputare le ultime partite prima dell’accesso alla finalissima che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia: Como-Inter e Lazio-Atalanta, date delle semifinali d’andata. Ritorno in attesa degli impegni europei.Coppa Italia: Definite le Semifinali d’Andata, l’Attesa per le Date dei Ritori Il calendario delle semifinali di andata di Coppa Italia ha preso...

Coppa Italia, quando si giocano le semifinali: date e orariIl quadro si è chiuso: le quattro semifinaliste di Coppa Italia sono Inter, Como, Lazio e Atalanta.

Quando si giocano le semifinali di ritorno della Coppa Italia: date e orari di Inter-Como e Atalanta-LazioPenultimo atto della Coppa Italia 2025/26: spazio alle semifinali che determineranno le due squadre partecipanti alla finalissima in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio. Quattro ... goal.com

Dele Bashiru e Dia illudono ma l'Atalanta riprende sempre la Lazio: si deciderà tutto al ritorno in Coppa ItaliaAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it

