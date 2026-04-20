Coppa Italia semifinali di ritorno | Inter-Como e Atalanta-Lazio si giocano la finale

Martedì 21 e mercoledì 22 aprile si disputano le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, con le sfide tra Inter e Como e tra Atalanta e Lazio. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta e in chiaro sulle reti Mediaset. Le partite decideranno le squadre che accederanno alla finale della competizione, che si giocherà nella prossima fase.

La Coppa Italia 20252026 entra nella sua fase decisiva: martedì 21 e mercoledì 22 aprile vanno in scena i ritorni delle semifinali, entrambi trasmessi in esclusiva assoluta e in chiaro sulle reti Mediaset. Due serate di grande calcio che potrebbero regalare colpi di scena, con le quattro squadre pronte a giocarsi un posto nella finale. Inter-Como e Atalanta-Lazio: tutto quello che c’è da sapere. Si parte martedì 21 aprile con Inter-Como in diretta su Canale 5 dalle ore 21.00, con il prepartita che comincerà già alle 20.40. La sfida andrà in scena a San Siro e i nerazzurri ospitano il Como dopo lo 0-0 dell’andata un risultato che tiene tutto aperto e che obbliga entrambe le squadre a sbloccarsi per la prima volta nel doppio confronto.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Coppa Italia, semifinali di ritorno: Inter-Como e Atalanta-Lazio si giocano la finale Coppa Italia semifinali andata: Como-Inter 0-0 Lazio-Atalanta 2-2. Tutto rimandato al ritorno Notizie correlate Coppa Italia, date e orari ufficiali delle semifinali di ritorno: quando si giocano Inter Como e Atalanta LazioAllegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. E orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia: Inter-Como e Atalanta-LazioLa Coppa Italia Frecciarossa entra nella fase decisiva con le semifinali di ritorno pronte a definire il percorso verso la finalissima allo stadio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le semifinali di ritorno di Coppa Italia; Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Internazionali, Scudetto, Coppa Italia e derby. Al Foro Italico una settimana da incubo; Domani al via a Laigueglia la Coppa Italia per Società. Coppa Italia 2026, il calendario delle semifinali in tv: quando e dove vederle in tvDoppio appuntamento con la Coppa Italia 2026 sulle reti Mediaset: le semifinali di ritorno su Canale 5 e Italia 1. superguidatv.it Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaL'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la v ... tuttosport.com Atalanta, la carica dei novemila per arrivare in finale di Coppa Italia - facebook.com facebook Coppa Italia, per i bookies sarà una finale all'insegna del nerazzurro x.com