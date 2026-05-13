Stasera in tv mercoledì 13 maggio | Il Patriota

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 13 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 13 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Il patriota (The Patriot) è un film storico del 2000 diretto da Roland Emmerich e interpretato da Mel Gibson e Heath Ledger. Il film si svolge durante tutto il periodo della Guerra di indipendenza americana, narrando la storia di un eroe americano che, insieme a combattenti volontari, riesce a ribaltare le sorti del conflitto a favore delle colonie.🔗 Leggi su 2anews.it

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