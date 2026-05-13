Keir Starmer ha superato un momento difficile nel suo mandato, resistendo a una giornata particolarmente complicata. Il suo governo, comunque, sembra aver già stabilito una data di scadenza. In questi due anni, ci sono stati diversi episodi critici, ma finora nessuno ha portato alla caduta definitiva del leader laburista. La situazione politica resta tesa, con sfide e pressioni che continuano a caratterizzare il suo operato.

Keir Starmer è sopravvissuto al giorno più lungo del suo biennio al potere, l’ennesimo da tregenda in un percorso di governo che per il Partito Laburista si è fatto in salita fin dal 4 luglio 2024, giorno dell’elezione nazionale che portò la sinistra britannica a estromettere dal potere i Conservatori dopo 14 anni di traversata del deserto. I patemi di Starmer. Il primo ministro britannico ha affermato la sua volontà di continuare a lottare e a esporsi per promuovere un’agenda di governo dopo che quattro membri del governo hanno lasciato l’esecutivo nella giornata del 12 maggio, aggiungendosi a una lista sempre più corposa, e dopo che nessun potenziale sfidante per la leadership ha raggiunto il numero magico di 81 firme necessarie per aprire una sfida alla leadership.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Starmer nella bufera: non affonda ma il suo governo ha già la data di scadenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Renzi a Meloni: “Il vostro governo ‘Vinavil’ ha una data di scadenza molto chiara, nel 2027 tocca a noi” – Video

Leggi anche: Keir Starmer nella bufera: "Imbarazzo nazionale", chi ha difeso Cipro

Temi più discussi: Starmer nella bufera: Non mi farò da parte. Ma cresce la rivolta nel Labour; UK, Starmer non si arrende: Intendo continuare; Il biografo di Starmer: Keir si può salvare, ma deve avere più coraggio e scegliere l’Europa; Il commissariamento non lede i diritti dei molisani, Bufera del Pd su Durigon.

Crisi nel Labour, Starmer: Non mi farò da parte. Anche ministra Interno ne chiede le dimissioniNel Labour cresce la pressione su Keir Starmer: 36 deputati chiedono le dimissioni del premier. Lui replica: Non mi farò da parte e non getterò il Paese nel caos, mentre si acuisce la crisi politi ... adnkronos.com

Keir Starmer non vuole mollareDecine di deputati e anche alcuni ministri gli hanno chiesto di farsi da parte, dopo il discorso con cui ha cercato di salvare il suo governo ... ilpost.it