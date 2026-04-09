Un politico ha commentato il governo attuale definendolo come un’amministrazione di breve durata, prevista fino al 2027. Ha aggiunto che, a suo avviso, il governo non ha risolto alcun problema in questi quattro anni e ha suggerito che l’unico modo per mantenersi in carica sarebbe creare divisioni tra le opposizioni. La sua dichiarazione è stata rivolta a un altro esecutivo, criticando le capacità di gestione e durabilità del governo in carica.

“Questo è un governo che sta qui da 4 anni. Il governo ‘Vinavil’ non ne ha risolta una. Avete una possibilità per restare in piedi: quella di far dividere l’opposizione. Perché se l’opposizione sta unita, il no che rimbomba è un no che da qui al 2027 vi porterà a fare le valigie. Il governo ‘Vinail’ ha una data di scadenza molto chiara. Tra poco ritocca a noi”. Lo ha detto Matteo Renzi al Senato dopo l’informativa di Giorgia Meloni sulla situazione dell’esecutivo dopo le dimissioni di Santanchè, Bartolozzi e Delmastro. “Quando gli elettori ti dicono no non si fanno i video con gli uccellini, si va al Quirinale e ci si dimette” ha aggiunto il leader di Italia viva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Renzi a Meloni: “Il vostro governo ‘Vinavil’ ha una data di scadenza molto chiara, nel 2027 tocca a noi” – Video

Schlein a Meloni: Vostro Governo ha sprecato occasione storica, adesso toccherà a noi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Questo è il bilancio di quattro anni del vostro Governo.

Renzi affonda su Meloni: ‘Una leader scarica barile, ora tocca al centrosinistra’Renzi non si risparmia e giudicando Meloni una leader codarda e "scarica barile", fa delle previsioni sul futuro.

Temi più discussi: Renzi sul futuro del governo: Meloni avrà un indebolimento costante, anche io ci sono passato; Renzi: L'incantesimo è finito e Meloni ora è nel bunker. Il centrosinistra ci creda; Renzi: Destra sotto botta, occasione d’oro per noi. Primarie, subito le regole; Il precedente Renzi e l’ombra sul governo Meloni: quando il consenso si sgretola.

Renzi cita il vecchio tweet di Meloni in cui chiese le dimissioni dopo il ko al referendum nel 2016: E tu?Matteo Renzi attacca il governo e ripesca tweet di Meloni in cui chiedeva le dimissioni dell'allora premier dopo la sconfitta al referendum del 2016 ... virgilio.it

Renzi: Da Meloni norma contro di me perché attacco Arianna. E la Lega è solidale con luiCe l’ha con me perché le ho toccato la famiglia, cioè la sorella, per le mie interrogazioni su Ales, dice l'ex premier. E il capogruppo del Carroccio in Senato: E’ una legge assurda, sono contrario ... ilfoglio.it

Barletta, frode da 1 mlione di euro scoperta dalla GdF: imprenditore arrestato per illecito utilizzo del Bonus Renzi #barletta #cronaca - facebook.com facebook

Frode con il bonus Renzi a Barletta, arrestato un imprenditore edile. Sequestro da un milione di euro x.com