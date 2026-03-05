Keir Starmer nella bufera | Imbarazzo nazionale chi ha difeso Cipro

Keir Starmer si trova al centro di un nuovo scandalo politico, con accuse di aver difeso Cipro in modo controverso. La crisi ha portato Londra a dover chiedere aiuto a Parigi per ottenere supporto e chiarimenti. Intanto, le navi da guerra britanniche non saranno operative nel Mediterraneo e nel Golfo prima di sette giorni, lasciando spazio a critiche e polemiche.

Oggi Londra deve bussare alla porta di Parigi per farsi difendere. Già, è tutto vero: le navi da guerra britanniche non saranno nel Mediterraneo e nel Golfo prima di una settimana. Nel frattempo toccherà al solerte Emmanuel Macron proteggere la base militare britannica di Akrotiri (situata a Cipro, vicino alla città di Limassol, fa parte delle cosiddette Sovereign Base Areas, territori che restano sotto sovranità del Regno Unito anche dopo l’indipendenza di Cipro nel 1960), finita sotto attacco di droni nel pieno della polveriera iraniana, tra bombardamenti Usa e Israele. Fonti occidentali spiegano che il drone schiantatosi ad Akrotiri “non è arrivato dall'Iran”, lasciando intendere un possibile coinvolgimento di Hezbollah dal Libano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

