Starmer il Re e la lezione inglese visti da Roma

Da formiche.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi politica in Inghilterra sta attirando l’attenzione in Italia, dove viene monitorata con preoccupazione. In particolare, si seguono gli sviluppi legati alle tensioni tra il partito di governo e l’opposizione, le dimissioni di alcuni membri e le discussioni sul futuro del premier. La situazione politica nel Regno Unito si sta evolvendo in modo rapido, con ripercussioni anche sui rapporti tra i due paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La lezione della crisi politica inglese viene seguita in Italia con una certa apprensione. In realtà vi sono soltanto due punti di contatto fra l’avvitamento della governabilità britannica, che trae origine dalla profonda spaccatura della società provocata dalla Brexit, e le difficoltà crescenti che sta incontrando la maggioranza di governo a Roma. Lo snodo è rappresentato innanzi tutto dalla constatazione di come un premier tanto abile e apprezzato in politica estera, come Sir Keir Starmer, sia riuscito in meno di due anni a dilapidare la seconda maggioranza più ampia nel Parlamento inglese dalla seconda guerra mondiale. Il secondo fattore...🔗 Leggi su Formiche.net

starmer il re e la lezione inglese visti da roma
© Formiche.net - Starmer, il Re e la lezione inglese visti da Roma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La lezione inglese sui rischi democratici del maggioritarioMartin Wolf, decano dei commentatori economici del Financial Times, forse uno dei giornalisti più autorevoli del mondo, ha scritto ieri un articolo...

Cipro, drone contro la base inglese. Starmer concede uso delle piste ai caccia americaniUn drone ha colpito la base britannica della Royal Air Force di Akrotiri a Cipro, costringendo i militari britannici ad un'evacuazione parziale.

Temi più discussi: Complotti, alcol e la vendetta della sinistra: a Londra parte la corsa al dopo Starmer; Regno Unito, si dimette anche il ministro della Sanità. E' il quarto a lasciare; Tra soft left e post blairiani è già cominciata la conta; Starmer resta premier, ma è più debole che mai: e ora? La sfida tra il blairiano e la Rossa o l'arrivo del Re del Nord: i 4 scenari.

starmer il re e lezioneStarmer, il Re e la lezione inglese visti da RomaLa lezione della crisi politica inglese viene seguita in Italia con una certa apprensione. In realtà vi sono soltanto due punti di contatto fra l’avvitamento della governabilità britannica, che trae o ... formiche.net

starmer il re e lezioneGb, rischio crisi di governo. Media: Starmer vedrà Streeting prima del Discorso del ReLeggi su Sky TG24 l'articolo Gb, rischio crisi di governo. Media: Starmer vedrà Streeting prima del Discorso del Re ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web