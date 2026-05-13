starmer il re e la lezione inglese visti da roma

La crisi politica in Inghilterra sta attirando l’attenzione in Italia, dove viene monitorata con preoccupazione. In particolare, si seguono gli sviluppi legati alle tensioni tra il partito di governo e l’opposizione, le dimissioni di alcuni membri e le discussioni sul futuro del premier. La situazione politica nel Regno Unito si sta evolvendo in modo rapido, con ripercussioni anche sui rapporti tra i due paesi.

La lezione della crisi politica inglese viene seguita in Italia con una certa apprensione. In realtà vi sono soltanto due punti di contatto fra l’avvitamento della governabilità britannica, che trae origine dalla profonda spaccatura della società provocata dalla Brexit, e le difficoltà crescenti che sta incontrando la maggioranza di governo a Roma. Lo snodo è rappresentato innanzi tutto dalla constatazione di come un premier tanto abile e apprezzato in politica estera, come Sir Keir Starmer, sia riuscito in meno di due anni a dilapidare la seconda maggioranza più ampia nel Parlamento inglese dalla seconda guerra mondiale. Il secondo fattore...🔗 Leggi su Formiche.net

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