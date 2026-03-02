cipro drone contro la base inglese starmer concede uso delle piste ai caccia americani

Un drone ha colpito la base britannica di Akrotiri a Cipro, provocando un’evacuazione parziale dei militari britannici presenti. Nel frattempo, il leader del partito laburista ha annunciato che gli aeromobili americani potranno utilizzare le piste della stessa base. L’incidente ha attirato l’attenzione sull’attacco alla struttura militare, che si trova sull’isola nel Mediterraneo.

Un drone ha colpito la base britannica della Royal Air Force di Akrotiri a Cipro, costringendo i militari britannici ad un'evacuazione parziale. Le autorità ritengono che il velivolo senza pilota sia stato lanciato prima che Keir Starmer annunciasse che il Regno Unito avrebbe permesso agli Stati Uniti di utilizzare le proprie basi aeree per far decollare i jet che vanno a bombardare i siti missilistici iraniani, ma non è ancora stato reso pubblico il punto da cui è stato lanciato il drone. Un portavoce del Ministero della Difesa del Regno Unito ha dichiarato: "Le nostre forze armate stanno rispondendo a un sospetto attacco con droni alla base aerea di Akrotiri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

