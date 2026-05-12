Martin Wolf, noto commentatore economico del Financial Times, ha pubblicato ieri un articolo in cui avverte sulla possibilità di una tirannia della minoranza in Gran Bretagna. Nel testo, Wolf analizza i rischi legati ai sistemi elettorali maggioritari e alle loro conseguenze sulla democrazia. La riflessione si concentra sulla necessità di proteggere i processi democratici da possibili derive autoritarie portate avanti da gruppi di minoranza.

Martin Wolf, decano dei commentatori economici del Financial Times, forse uno dei giornalisti più autorevoli del mondo, ha scritto ieri un articolo allarmato dal titolo: «Dobbiamo proteggere la Gran Bretagna dalla tirannia della minoranza». Il ragionamento parte dalla constatazione di un dato di fatto, e cioè che nel Regno Unito i diritti e le libertà dei cittadini «non dipendono da un sistema di pesi e contrappesi inscritto in una costituzione formale, bensì da un senso del limite radicato non solo nei politici, ma anche nell’opinione pubblica in generale». Un dato di fatto indiscutibile, eppure ben poco considerato, negli ultimi trent’anni, dagli ammiratori italiani del modello politico-istituzionale britannico.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La lezione inglese sui rischi democratici del maggioritario

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