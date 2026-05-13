Stanziati 743 mila euro per le scuole in Sicilia | via libera a progetti di mediazione culturale e alimentazione

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento del governo inserito nel disegno di legge dedicato a lavoro, istruzione, turismo e spettacolo. Con questa decisione sono stati stanziati 743 mila euro destinati alle scuole dell’isola. Le risorse serviranno a finanziare progetti di mediazione culturale e di promozione dell’alimentazione nelle istituzioni scolastiche. La misura riguarda tutte le scuole della regione.

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