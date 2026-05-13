Stanziati 743 mila euro per le scuole in Sicilia | via libera a progetti di mediazione culturale e alimentazione
L'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento del governo inserito nel disegno di legge dedicato a lavoro, istruzione, turismo e spettacolo. Con questa decisione sono stati stanziati 743 mila euro destinati alle scuole dell’isola. Le risorse serviranno a finanziare progetti di mediazione culturale e di promozione dell’alimentazione nelle istituzioni scolastiche. La misura riguarda tutte le scuole della regione.
L’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera a un emendamento del governo contenuto nel disegno di legge “Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo e spettacolo”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: Offerta formativa Veneto 2026/2027: stanziati 350.000 euro per scuole statali e paritarie, invio progetti entro il 29 maggio
Provincia autonoma di Trento, stanziati circa 475 mila euro per le minoranze linguistichePer il 2026 la Provincia autonoma di Trento ha disposto un doppio stanziamento destinato alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze...